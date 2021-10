Made in Steel: al gruppo Feralpi il riconoscimento Most Friendly Stand

(red.) AFV Beltrame Group, Feralpi Group e Acciaierie Venete. Sono questi i vincitori dei Made in Steel Awards 2021, riconoscimenti assegnati al termine della prima giornata di Made in Steel ai migliori allestimenti degli stand della rassegna. La giuria di quest’anno era composta da Francesco Della Torre (Made in Steel), Marco Citterio (esperto del settore fieristico) e Giorgio Guidi (direttore artistico dell’edizione 2021 di Made in Steel).

La giuria ha premiato il gruppo vicentino AFV Beltrame Group nella categoria Best Communication Stand.

Il riconoscimento per il Most Friendly Stand è andato a Feralpi Group, «per aver saputo creare un luogo accogliente, con un allestimento ospitale, grazie all’idea di realizzare due stand uniti da una piazza centrale che accoglie e accompagna il visitatore». Ha ritirato il premio Giovanni Pasini (Consigliere Delegato del Gruppo).

Infine, ad Acciaierie Venete è stato assegnato il premio Best International Stand.