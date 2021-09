CS Metal Europe: a Bedizzole tutte le novità Hitachi Metals per la pressocolata

(red.) CS Metal Europe opera nella distribuzione di acciai speciali e in particolare di quelli da utensili destinati al settore della pressocolata HPDC, ovvero, il processo di fonderia tra i più utilizzati nell’industria manifatturiera per la realizzazione di getti in alluminio. Esso prevede l’iniezione del metallo allo stato liquido ad alta pressione e velocità all’interno di due cavità, dette matrici, che costituiscono lo stampo. Con gli stampi per la pressocolata si possono realizzare articoli tecnici per svariati settori finali di utilizzo: automotive, arredamento, ellettrodomestici, componenti per l’illuminazione domestica e stradale e design.

In tale contesto, CS Metal Europe propone le soluzioni ad oggi più efficaci per la realizzazione di parti figura e matrici, che permettono di raggiungere le più alte prestazioni in esercizio e contenere i costi globali delle attrezzature: la gamma DY® SPECIALTY STEEL per lavorazioni a caldo, acciai rigorosamente usciti dagli impianti siderurgici di ultima generazione e della metallurgia secondaria avanzata della giapponese Hitachi Metals, nello stabilimento di proprietà sito in Yasugy, a garanzia della qualità orginale, della rintracciabilità e della stabilità e durata nel tempo. Tutti i materiali Hitachi Metals sono certificati in accordo alla normativa EN10204 3.1 e sono conformi alle normative di riferimento riconosciute dal settore applicativo (EN 102943.1- EN ISO 4957- NADCA – SEP 1614 -SEP 1921 – DIN 50602 – ASTM E 45 – ASTM 112).

Specifica il Direttore generale Corrado Patriarchi, che ha un ruolo storico nella siderurgia nazionale per aver introdotto in Italia Hitachi Metals nel 2013: “Le nostre soluzioni contribuiscono al miglioramento non solo della vita delle attrezzature, ma incidono positivamente sulla qualità superficiale dei getti pressofusi; contribuiscono inoltre ad una riduzione importante dei costi relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dello stampo. I prodotti Hitachi Metals hanno una notevole resistenza all’usura a caldo, ottima resistenza alla fatica termica anche in caso di comprovate sollecitazioni complesse termomeccaniche ed una elevata resilienza. Garantiscono inoltre ottime proprietà di lavorabilità alla macchina utensile che permettono di effettuare anche lavorazioni notturne non presidiate e una temprabilità superiore rispetto alle altre qualità di acciaio presenti sul mercato raggiungendo una perfetta omogeneità delle caratteristiche meccaniche e strutture completamente trasformate e rinvenute”.

I prodotti Hitachi Metals offrono anche il marchio ISOTROPY™ per il processo di deformazione plastica a caldo: unico al mondo che garantisce le stesse proprietà meccaniche e di struttura su tutta la seziona della barra indipendemente dallo spessore nominale di produzione.

Il marchio registrato DY® SPECIALTY STEEL è dunque identificativo di un alto valore aggiunto esclusivo in termini di innovazione e contributo tecnico per tutta la filiera manifatturiera, garantendo un più lungo ciclo di vita dei componenti, fino a ridurre i costi globali operativi del 30%.

DY® SPECIALTY STEEL rappresenta una gamma di acciai che consente anche alle fonderie di pressocolata HPDC Die Casting di utilizzare le nuove leghe anticorrosive applicate soprattutto nei nuovi progetti Automotive.

DY® SPECIALTY STEEL, non ultimo, è parte di un programma di offerta volto ad un risparmio energetico, fattore importante per l’utente finale sia sotto l’aspetto economico sia per la governance, specie se l’end user lega il proprio brand al valore etico del rispetto ambientale, come la maggior parte dei brand del settore automobilistico.

La Linea DY® SPECIALTY STEEL comprende i seguenti prodotti differenti per caratteristiche meccaniche ed esigenze applicative:

Hitachi DAC MAGIC™: idoneo a resistere alle sollecitazioni più critiche in termini di resistenza a fatica termica con elevata tenacità e conducibilità termica superiore. Soluzione globale dello stampo per ottenere le migliori performance in produzione ed una migliore qualità dei getti stampati ed una importante riduzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tra le qualità di acciaio della serie W.nr. 1.2367, Mod ESR presenta le migliori caratteristiche di lavorabilità alla macchina utensile paragonabile alla qualità W.nr. 1.2343 ESR. Permette lavorazioni non presidiate e un notevole risparmio dei costi di lavorazione meccanica e utensili per l’asportazione. Prodotto ISOTROPY™: processo di deformazione plastica a caldo e trattamento termico speciale con marchio registrato da Hitachi Metals. Tale processo garantisce la stessa omogeneità della struttura su tutte le sezioni delle barre eliminando il senso della fibra. Acciaio certificato e omologato NADCA Grado C.

Hitachi DAC I™ (Novità 2022): Acciaio brevettato Hitachi Metals di ultima generazione ad elevate prestazioni con migliorate caratteristiche di resistenza all’usura a caldo ed elevata tenacità. Superiore alle qualità 1.2343 ESR, si pone come soluzione globale dello stampo per stampi di medie e grosse dimensioni. Superiore conducibilità termica. Prodotto ISOTROPY™: processo di deformazione plastica a caldo e trattamento termico speciale con marchio registrato da Hitachi Metals. Tale processo garantisce la stessa omogeneità della struttura su tutte le sezioni delle barre eliminando il senso della fibra. Acciaio certificato e omologato NADCA Grado E.

DY®STAR GOLD: Acciaio per lavorazione a caldo superiore e classificato W.nr. 1.2343 ESR. Presenta ottime caratteristiche meccaniche bilanciate idonee a resistere alle sollecitazioni termomeccaniche combinate. Buona resistenza all’usura a caldo e ottima tenacità. Acciaio prodotto in accordo alla specifica NADCA Grado D. Le barre forgiate sono certificate direttamente dal produttore dopo aver superato severi controlli.

CS Metal Europe, realtà nata nel 2018 per iniziativa dell’imprenditore Cristoforo Spina, CEO dell’azienda, distribuisce in esclusiva gli acciai Hitachi Metals in Italia per la siderurgia speciale, con risultati di bilancio che hanno visto in meno di 3 anni triplicare il fatturato; nel primo semestre 2021 era già stato superato del 20% il budget pianificato.

La pianificazione degli investimenti è definita e programmata al fine di garantire al processo aziendale un miglioramento continuativo e in linea con le esigenze del mercato in continuo cambiamento.

Esprime soddisfazione il Responsabile Vendite Europa Hitachi Metals, il giapponese Kawada Ryota: “Per noi, l’Italia è una delle aree più importanti per l’espansione del nostro business dell’acciaio per utensili in Europa, perché ci sono molti stampisti e la maggioranza lavora per aziende estere; i nostri prodotti hanno i requisiti per contribuire alla produttività / redditività dei clienti e il nostro partner italiano offre anche una qualità del servizio di pari misura in termini di competenza, velocità, attenzione, precisione e cura dell’evasione degli ordini. Il principale punto di forza di Hitachi Metals è che possiamo produrre blocchi di grandi dimensioni senza variazioni di qualità meccanica e di struttura. Si pensi all’attuale situazione del mercato delle automobili, dove il trend è quello dei veicoli elettrici a causa della nuova regolamentazione dell’UE entro il 2035. Hitachi Metals può aiutare a ridurre il peso e il numero di parti realizzando parti di alluminio pressofuso con stampi anche di grandi dimensioni”.

CS Metal Europe si avvale della più ampia struttura presente sul territorio nazionale per erogare in piena sicurezza il servizio di distribuzione di acciai da utensili per il settore Die Casting con equipaggiamenti di alto livello: magazzino di 6400 metri quadri, 8 carriponte per la movimentazione dei blocchi con portata fino a 20 ton., 34 macchine di taglio con capacità fino al diametro di 1000 mm e sezioni rettangolari con larghezza 2300×900 mm di spessore.

CS Metal Europe è a Bedizzole (Brescia) ma si rivolge a tutte le industrie dei più differenti comparti merceologici con la capacità di soddisfare ogni tipo di commessa e qualsiasi quantitativo richiesto.