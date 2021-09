Come rendere il tuo brand più sostenibile, partendo dal packaging

(red.) Recenti ricerche di marketing hanno dimostrato che oggi molti clienti sono disposti a spendere di più a fronte di un minor impatto ambientale. Questa affermazione riflette un trend di mercato che è già presente da qualche anno e che si sta consolidando in maniera esponenziale.

Cosa desiderano gli amanti dell’ambiente dai propri brand preferiti? Maggiore consapevolezza e minori emissioni di CO2, giusto per dirne una. Processi produttivi attenti a non sprecare preziose risorse, materiali riciclati o riciclabili e un packaging sostenibile . Sì, anche il modo in cui confezioni il tuo prodotto può attrarre o allontanare i potenziali clienti.

Identikit del cliente attento all’ambiente

Potremmo dire che, per fortuna, la sostenibilità è di tendenza. La maggior parte dei clienti ritiene che ognuno possa fare qualcosa per salvare l’ambiente, ed è disposta a boicottare un brand se lo coglie in pratiche anti ecologiste. La differenza tra impacchettare il tuo prodotto nella plastica o nella carta, quindi, non è solo una questione di sensibilità personale. Qui è in gioco la tua brand identity.

Il profilo più in linea con le scelte sostenibili, secondo indagini di mercato, è:

appartenente alle nuove generazioni, dai nati negli anni ‘80 fino ai giovanissimi;

spesso connesso al digitale e attento alle tematiche sociali;

attivo sui temi della legalità, del rispetto e dell’uguaglianza.

Insomma, è un tipo che ti piacerebbe avere tra i tuoi clienti abituali, giusto? Bene, allora raccontagli che i tuoi valori coincidono con i suoi e che il tuo impegno per l’ambiente è reale e costante.

Puoi farlo in ogni fase della vita produttiva della tua azienda. Dalla scelta dei materiali per il tuo prodotto a un packaging sostenibile e creativo in cui consegnarlo, dalla responsabilità di creare un ambiente sano per i tuoi lavoratori a rapporti dettagliati e pubblici in cui affermi le tue scelte ecologiche.

Packaging sostenibile: 5 idee vincenti

Nel mondo del confezionamento, quello della sostenibilità ambientale è un tema particolarmente delicato. Dopo decenni di plastica e cellophane sprecati in maniera irresponsabile, le aziende cominciano a chiedersi quali alternative si possano impiegare per un packaging più attento all’ecologia.

Ecco qualche esempio virtuoso:

i prodotti di igiene intima in confezioni biodegradabili, da gettare nel water; le scatole in carta riciclata e riciclabile, pronte per finire nella raccolta differenziata; il PVA, un composto polivinilico non tossico e biodegradabile al 100% che si scioglie in acqua; gli imballaggi creati con scarti vegetali e completamente compostabili; i packaging riutilizzabili (per esempio contenitori in vetro che diventano bicchieri).

Queste sono solo alcune idee che la scienza ha individuato come utili a ridurre il consumo di plastica e a migliorare la coscienza ecologica nei consumatori. Nei prossimi anni verranno ideati sempre più materiali biodegradabili, compostabili o derivanti dal riciclo, che renderanno possibile un packaging sostenibile di alta qualità.

Individua la soluzione giusta per il tuo prodotto, sulla base della resistenza richiesta, dei valori fondanti del tuo brand e delle normative vigenti in fatto di riduzione delle plastiche monouso. Il packaging è la prima cosa che i clienti vedono quando gli viene recapitato un tuo prodotto, è l’incarto che lo avvolge e che ricorda il tuo nome e il tuo logo. Fai in modo di associarli a concetti positivi e a un impegno di valore verso i tuoi clienti e verso l’ambiente.