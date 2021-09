Ravasio e Maffoni vendono Euro Cosmetic a Fine Foods

(red.) Fine Foods & Pharmaceuticals spa (società bergamasca di Zingonia-Verdellino che sviluppa e produce per conto terzi prodotti per l’industria farmaceutica, nutraceutica e attiva anche nell’industria cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici) comunica l’intervenuta sottoscrizione di un accordo vincolante con Findea’s srl e MD srl per l’acquisto del 72,9% del capitale sociale di Euro Cosmetic spa, società con sede a Trenzano e azioni negoziate sull’Aim Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, specializzata nello sviluppo e nella produzione conto terzi di prodotti cosmetici. Findea e MD sono le società di riferimento di Carlo Ravasio, presidente del consiglio di amministrazione di Euro Cosmetic e di Daniela Maffoni, amministratore delegato.

L’accordo prevede che Fine Foods corrisponda per l’acquisto dell’intera partecipazione dalla stessa detenuta da MD e pari al 38,7% del capitale sociale di Euro Cosmetic, euro 8,13 per azione e quindi complessivi Euro 15.000.411; a Findea per l’acquisto dell’intera partecipazione dalla stessa detenuta e pari al 34,2% del capitale sociale di Euro Cosmetic, Euro 7,25 per azione e quindi complessivi euro 11.815.550. Banca Profilo, Nomad di Euro Cosmetic ha autorizzato Findea e MD a cedere le partecipazioni in deroga all’accordo di lock up a suo tempo stipulato.

Nell’ambito degli accordi è previsto, tra l’altro, che Findea, Carlo Ravasio, MD e Daniela Maffoni sottoscrivano impegni di non concorrenza in favore del Gruppo Fine Foods della durata di 5 anni; Findea sottoscriva con Euro Cosmetic un accordo di consulenza per la durata di un anno; e Fine Foods stipuli con Aphrodite, società che fa riferimento a Daniela Maffoni, un accordo commerciale, della durata di 24 mesi, per la fornitura a quest’ultima di prodotti skincare per la vendita con marchio proprietario di Aphrodite.

Fine Foods acquisirà il controllo di Euro Cosmetic e, di conseguenza, promuoverà, entro i termini e secondo le modalità di legge, un’offerta pubblica di acquisto (opa) obbligatoria sulla totalità delle azioni Euro Cosmetic residue pari al 27,1% del capitale sociale.

Il prezzo di acquisto dell’Opa sarà pari a 8,60 euro per ciascuna azione ordinaria Euro Cosmetic che rappresenta un premio del 22,3%, del 22,5% e del 36,5% rispetto alla media aritmetica del prezzo ufficiale dell’azione, rispettivamente, dell’ultimo mese, degli ultimi 6 mesi e del prezzo di collocamento per la quotazione su Aim Italia. L’operazione è volta al delisting della Società.

“Siamo entusiasti per la firma di questo accordo. L’acquisizione di Euro Cosmetic ci renderà protagonisti anche nel settore dello sviluppo e produzione conto terzi di cosmetici”, ha detto Marco Francesco Eigenmann, presidente di Fine Foods. “Ci permetterà non solo di offrire nuovi prodotti e servizi ai nostri attuali clienti, ma anche di farci conoscere e apprezzare da nuovi clienti chefino ad oggi non abbiamo ancora servito. Euro Cosmetic sarà per noi la seconda acquisizione dell’anno, dopo Pharmatek PMC, specializzata anche in biocidi e presidi medico chirurgici. Aggiungiamo ancora nuovi prodotti, nuovi mercati e nuovi clienti alla nostra importante crescita organica”.

Euro Cosmetic è stata quotata sul segmento Aim Italia di Borsa Italia a novembre 2021: nemmeno un anno ed oggi è annunciata l’Opa promossa da Fine Foods sulle azioni di Euro Cosmetic ad euro 8,6 per azione.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto conFine Foods che, ritengo, sia di soddisfazione anche per tutti gli stakeholder di Euro Cosmetic”, ha dichiarato Daniela Maffoni. “L’acquisizione segnerà un ulteriore ed importante passaggio per la crescita della società grazie all’accesso a nuovi mercati e alle sinergie che si potranno creare. Con questa operazione garantiamo inoltre agli investitori di Euro Cosmetic un significativo plusvalore (+38%) rispetto al prezzo di quotazione di meno di un anno fa. Per quanto mi riguarda, questa transazione, mi consente di focalizzare le energie su altre mie iniziative imprenditoriali”.