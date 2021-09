Feralpi premiata anche nel 2021 per l’impegno verso i giovani

(red.) Giovani, formazione talenti come leve di crescita e sviluppo: Feralpi Siderurgica è stata premiata per la seconda volta consecutiva da Confindustria per il contributo rivolto agli studenti nell’ambito del programma di integrazione didattica dei percorsi in Its. Il riconoscimento di questo impegno, rinnovato anche per il 2021, è avvenuto attraverso la consegna “digitale” del Bits, il “Bollino per l’Impresa in Its”. Una qualifica di merito per la qualità del sostegno didattico al quale l’azienda ha contribuito nell’arco dell’anno.

Feralpi Siderurgica è la prima azienda bresciana a ottenere il rinnovo del Bits nel 2021. Un attestato che valorizza l’impegno nei percorsi di formazione, in un anno ancora caratterizzato da restrizioni.

Il Gruppo Feralpi – informa una nota – crede nei giovani e vuole essere di supporto agli istituti di formazione. Un impegno, declinato nel capitolo “Social” della strategia Esg di sviluppo, che prosegue dunque all’insegna della formazione di qualità e di sostegno alle nuove generazioni, rispondendo così a uno dei target del SDG8 dell’Agenda 2030, che richiama la riduzione della quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione.

In tal senso, il ruolo degli Its costituisce un asset funzionale alla preparazione dei tecnici del futuro, attraverso la capacità di abbinare formazione in aula alle ore in azienda.

Feralpi Siderurgica, in qualità di socio partecipante della Fondazione Its Lombardia Meccatronica, da tempo mette a disposizione i propri tecnici e soprattutto i propri reparti per consentire la crescita dei ragazzi del territorio.

È dal 2017 che Feralpi è impegnata strettamente con il mondo dell’Its del territorio. Una collaborazione specifica è nata nell’ambito del primo ciclo biennale di Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici inserita nel programma dell’Its – Istituto Tecnico Superiore per la Meccatronica promosso dall’Its Cerebotani di Lonato del Garda e da Confindustria Brescia.