Cherubini sceglie Pellegrini per la gestione del welfare aziendale

(red.) Cherubini inaugura il nuovo anno welfare sulla piattaforma di Pellegrini, offrendo agli oltre 160 collaboratori la possibilità di spendere il nuovo bonus da 200 euro previsto dal contratto, scegliendo tra un ampio ventaglio di servizi e convenzioni attive sul territorio. Per Cherubini – informa una nota -, gruppo fondato nel 1947 a Bedizzole attivo nella protezione solare (avvolgibili, tende, pergole e molto altro, con i relativi accessori e motori elettrici), che sta affrontando un ambizioso piano di sviluppo internazionale, la scelta di un nuovo partner di livello per la gestione del welfare aziendale rientra in una precisa filosofia, che poggia sui valori di accoglienza, ascolto e stile, ovvero su quel “tocco italiano” che contraddistingue la propria cultura aziendale.

Per la Pellegrini, la nuova collaborazione con la Cherubini rappresenta un rafforzamento della propria strategia, ormai da anni tesa a puntare sulla qualità del welfare e non solo sulla quantità.

“Oltre ad apprezzarne i contenuti tecnici e la proposta di valore, Pellegrini ci ha convinto per la consonanza di approccio e di visione nel fare business. Non si può prescindere da una visione comune in progetti che, come la gestione del welfare aziendale, rivestono per noi un’importanza strategica al fine di creare un’unica identità di gruppo.” dichiara Francisco Sanchez, Ceo di Cherubini spa.

“Siamo orgogliosi della partnership con la Cherubini – sostiene Valentina Pellegrini, vice presidente della Pellegrini – che ci consente di contribuire con i nostri servizi al benessere delle risorse della loro azienda e alla valorizzazione del territorio, valori che ci ispirano e guidano fin dal 1965, anno della nostra fondazione”.

I vantaggi della piattaforma Pellegrini sono molteplici.

• Erogazione immediata dei Buoni Regalo, che saranno disponibili in tempo reale e rimarranno accessibili sul portale nella sezione “archivio richieste”;

• Accredito diretto in busta paga delle spese a rimborso senza passare tramite il fornitore del servizio;

• Visualizzazione e accesso integrato: il portale Pellegrini è infatti realizzato con tecnologia responsive e consente pertanto l’utilizzo di tutte le sue funzioni anche da dispositivi mobile (smartphone, tablet);

• Possibilità di richiesta nuove convenzioni: tramite la piattaforma sarà possibile in ogni momento, e in piena autonomia, segnalare nuovi partner da aggiungere al network di fornitori per ampliare il ventaglio di scelta dei servizi fruibili;

• Accesso al Club Pellegrini: una volta registrati sulla piattaforma, sarà possibile accedere con un solo clic ad un mondo di convenzioni e sconti di cui beneficiare per i propri acquisti quotidiani.