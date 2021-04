Guidesi in visita alla Fonderia di Torbole, “questa è la Lombardia della qualità”

(red.) La seconda tappa del tour nelle aziende lombarde dell’assessore allo Sviluppo Economico di regione Lombardia ha portato Guido Guidesi nel cuore dell’imprenditoria della Bassa Bresciana. L’obiettivo dell’esponente lombardo è quello di ascoltare le realtà produttive presenti in tutti distretti regionali e contemporaneamente di illustrare tutte le opportunità che Regione ha messo in campo per sviluppare le loro attività.

LE IMPRESE. Tre le imprese visitate. La Sk Wellman di Orzinuovi (Bs); azienda altamente specializzata nella produzione di freni e frizioni per macchine movimento terra. La Filomatic di Gambara (Bs): una società giovane e dinamica specializzata nella produzione di fili metallici trafilati a basso e medio tenore di carbonio. Nonostante la sua recente costituzione, l’azienda può contare su un know-how consolidato, maturato in oltre 25 anni di esperienza nei settori della zincatura e trafilatura. Ed infine la Fonderia di Torbole (Bs) che sviluppa, produce e commercializza dischi freno e tamburi freno, getti grezzi e lavorati per il settore Automotive. Una delle fonderie più moderne in Europa con un sistema di qualità valutato in conformità ai più elevati standard del mercato automobilistico.

GUIDESI: QUESTA È LA LOMBARDIA DELLA QUALITÀ. “Anche in questo tour tra le imprese ho trovato realtà produttive di grande interesse in uno dei territori più industrializzati della nostra Regione” – ha spiegato l’assessore Guidesi nel corso della visita alle aziende bresciane. “Imprenditori e lavoratori – ha aggiunto – che hanno fatto della qualità dei loro prodotti la carta vincente a livello internazionale. Noi come amministratori regionali dobbiamo fare in modo che l’istituzione sia al loro fianco per offrirgli tutti gli strumenti utili e indispensabili in un’ottica di collaborazione pubblico-privato, modello vincente che contribuirà a rendere ancora più grande la Lombardia”.

CREATO UN GRUPPO DI LAVORO AL SERVIZIO DEGLI IMPRENDITORI. “Nel corso di queste visite ho annunciato una novità di queste ore, la costituzione di un gruppo di lavoro per la presa in carico e l’accompagnamento degli operatori economici, sia sul fronte internazionalizzazione che per quanto riguarda l’attrazione investimenti”, ha annunciato Guidesi. “Un vero e proprio ‘supporto semplificato’ al servizio delle imprese e degli investitori”.

LOMBARDIA ‘GUARDA’ AGLI INVESTITORI ESTERI. Nell’ambito della collaborazione tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo/team Attract, verrà creata una casella di posta elettronica, info@investinlombardy.it, dedicata agli investitori esteri, alle imprese estere già presenti in Lombardia, agli imprenditori italiani che propongano progetti d’investimento di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, agli imprenditori italiani ed esteri che intendano attivare processi di reshoring/nearshoring verso il territorio lombardo.