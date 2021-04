MV Agusta: aumento di capitale da 30 milioni e conferma del piano industriale

(red.) MV Agusta ha annunciato un aumento di capitale pari a 30 milioni di Euro a sostegno del suo piano industriale quinquennale, mirato alla continuazione della crescita dell’azienda a livello globale. L’iniziativa, che porta ora il patrimonio netto dell’azienda a 70 milioni, segna anche l’uscita definitiva e in anticipo dell’azienda dal concordato preventivo in continuità aziendale. Un esito fuori dal comune, reso possibile grazie al supporto della proprietà.

Dal 2019, da quando la famiglia Sardarov è diventata l’unica azionista dell’azienda, sono stati iniettati oltre 150 milioni per finanziare le attività di MV Agusta e realizzare gli investimenti necessari per il nuovo piano industriale. MV Agusta si trova adesso nella condizione migliore per poter dare una forte accelerata all’esecuzione del suo piano strategico, concentrandosi sullo sviluppo di nuovi motori e di nuovi modelli, sull’espansione in nuovi segmenti come l’adventure, l’elettrico, il tempo libero e la urban mobility, ed il consolidamento della sua rete vendita globale. Il rilancio di un’azienda storica italiana sta avendo un impatto positivo anche sul territorio con la salvaguardia dei livelli occupazionali, oltre a contribuire all’economia nazionale nel difficile periodo 2020-2021.

Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor S.p.A., ha detto: “Uno dei miei primi obiettivi era quello di risolvere la situazione di stress finanziario che l’azienda stava vivendo e porre le basi industriali e commerciali per la sua crescita. Oggi questi obiettivi sono stati raggiunti, e possiamo ora guardare al futuro con rinnovata fiducia, confortati dal successo che i nostri nuovi modelli stanno ottenendo. Questa iniezione di capitale darà una sferzata di energia al nostro business su tutti i fronti, dal design allo sviluppo e alla produzione di nuove moto, alla fornitura di un’assistenza di primissimo livello a tutti i nostri appassionati clienti, all’espansione del nostro dealers network 3.0. Nel 2021 ci aspettiamo di superare i 100 milioni di fatturato per la prima volta nella nostra storia, e di triplicare questa cifra entro i prossimi 3 anni.”

Massimo Bordi, Vice Presidente di MV Agusta Motor S.p.A., ha aggiunto: “MV Agusta è un grande marchio con un passato prestigioso. I suoi prodotti sono sempre stati apprezzati da tutti per il design unico e per le elevate prestazioni, oltre che per la tecnologia avanzata. Ecco perché oggi vedo in questa azienda un grande potenziale, che non vedevo negli anni passati. Abbiamo finalmente creato le condizioni per consentire ad MV Agusta di scrivere un nuovo capitolo della storia del motociclismo.”

MV AGUSTA: MV Agusta è una casa motociclistica di fama mondiale con sede a Varese. Qui produce le sue leggendarie moto, derivate dal mondo delle corse e considerate come vere e proprie opere d’arte motociclistica. Design inequivocabilmente italiano e tecnologia all’avanguardia sono le due eccellenze che le contraddistinguono. Dal 1945 ad oggi MV Agusta si è affermata sulla scena internazionale come un vero e proprio riferimento per il settore, segnando inoltre una serie di vittorie sportive senza precedenti. Il record di 37 titoli mondiali del marchio è tuttora imbattuto. www.mvagusta.com