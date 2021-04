Salta la trattativa con i cinesi, niente vendita per il gruppo Iveco

(red.) La trattativa è saltata e Cnh Industrial non venderà il gruppo Iveco al gigante industriale cinese Faw Jiefang e neppure una quota dei motori Fpt Industrial. La società controllata dalla Exxor della famiglia Agnelli procederà, informa una nota, con “i piani esistenti in vista della separazione delle attività On-Highway nella prima parte del 2022”. In questo settore il gruppo è convinto che ci siano spazi di crescita, cioè “significative opportunità per sviluppare il proprio business On-Highway come fattore di accelerazione nell’attuazione di soluzioni e infrastrutture per trasporti sempre più sostenibili, in linea con le ambizioni del Green Deal dell’Unione Europea”.

Iveco possiede un importante stabilimento in via Volturno a Brescia, erede dello storico impianto della Om, che impiega 1.600 addetti della linea Eurocargo, attualmente in solidarietà, più altri 150 dipendenti nella linea minibus. Soddisfazione per la trattativa saltata hanno espresso i sindacati dei lavoratori che non si fidavano dell’opzione cinese e anche sabato hanno espresso la convinzione che il gruppo Iveco debba restare italiano.

“Accogliamo con favore e valutiamo positivamente la notizia”, ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. “Il governo italiano ha seguito con attenzione e attiva discrezione tutta la vicenda perché ritiene la produzione di mezzi pesanti su gomma di interesse strategico nazionale. Il Mise, a questo punto, è pronto a sedersi al tavolo per intervenire per tutelare e mantenere questa produzione in Italia”.