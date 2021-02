Euro Cosmetic si allarga: “Più crescita con i prodotti di alta gamma”

(red.) Euro Cosmetic, società bresciana quotata al mercato Aim Italia e specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona), comunica di aver acquistato uno stabile di 600 mq adiacente allo stabilimento di via Dei Dossi a Trenzano per un importo complessivo di 540 mila euro, comprensivo di riqualifica edilizia, che ospiterà le linee di confezionamento dedicate alle produzioni di nicchia della cosmetica di alta gamma e che prenderà il nome di Atelier Cosmetico.

“Questo è il primo e importante tassello del nostro piano industriale per l’anno in corso”, commenta Daniela Maffoni, amministratore delegato di Euro Cosmetics. “Con Atelier Cosmetico, vogliamo puntare ancor di più sui prodotti di nicchia di alta gamma, caratterizzati da una marginalità più elevata rispetto agli altri prodotti, che riteniamo possano essere uno dei nostri principali driver di crescita per i prossimi anni. Anche grazie ai proventi della quotazione, entro il 2022 proseguiremo con ulteriori investimenti nell’ampliamento dell’area logistica, per un totale complessivo di 4,6 milioni di euro, mirati all’ampliamento dell’area logistica di 5.800 mq”.

Il nuovo Atelier Cosmetico disporrà di tutte le certificazioni che Euro Cosmetic negli anni ha acquisito e che consentono di accertare una garanzia di qualità e sicurezza del prodotto e delle pratiche di lavorazione ad esso connesse, tra cui UNI EN ISO 9001, Presidi medico-chirurgici, IFS – HCP, COSMOS Natural & Organic ed Energia 100% Green rinnovabile.