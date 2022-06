Rapina alla gioielleria Barozzi: il caso verso l’archiviazione

Brescia. Chiesta l’archiviazione sul fascicolo (a carico di ignoti) aperto dalla procura di Brescia in merito alla rapina avvenuta lo scorso febbraio in città ai danni della gioielleria Barozzi, in via Diaz.

Le indagini non hanno portato a risultati utili per l’individuazione del rapinatore che, il 5 febbraio scorso, si è introdotto nel locale di Manuel Barozzi e, dopo avere immobilizzato il titolare del negozio, legandolo ad una sedia, aveva messo le mani sui preziosi.

Nonostante le immagini delle videocamere di sorveglianza, gli inquirenti non sono riusciti a dare un volto ai banditi, travisati in volto e attenti a non farsi inquadrare dalle telecamere.

Il gioielliere aveva riferito che il malvivente entrato nel negozio aveva un accento dell’Est Europa, ed un altro attendeva il complice all’esterno, facendo da palo. Il rapinatore aveva agito con rapidità: dopo aver immobilizzato l’orefice con delle fascette da elettricista, aveva aperto gli armadi e le vetrine rubando orologi, gioielli e monili preziosi che ha trovato nel negozio al pianterreno e passando poi al seminterrato. Un colpo ingente, che, però, rischia di restare senza responsabili.