Furbetti del reddito di cittadinanza, indagini chiuse: processo per 43

Brescia. Chiuse le indagini a carico del cosiddetti “furbetti” del reddito di cittadinanza, accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato.

La Procura di Brescia ha indagato, a vario titolo, 43 persone, ritenute responsabili di avere aggirato la legge per ottenere il contributo pubblico di sostegno economico, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza.

Ora gli indagati avranno a disposizione una ventina di giorni per chiedere di poter fornire la loro versione, quindi la Procura si riserverà la decisione sull’eventuale (ma abbastanza scontato) rinvio a giudizio.

Alcuni dei percettori di reddito sono risultati detenuti, in violazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 4/2019, convertito nella Legge n. 26 del 28 marzo 2019, ovvero di persone che percepivano l’assegno di cittadinanza mentre erano sottoposti a detenzione o destinatari di misura cautelare personale e, tra questi, anche alcuni soggetti condannati in via definitiva per gravi reati.

In altri casi, invece, c’erano più persone dello stesso nucleo che risultavano titolari dell’assegno, mentre è emerso che uno straniero, ai domiciliari per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, era proprietario di una Porsche e di altre due vetture di lusso.