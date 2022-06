Desenzano del Garda. Sono due le inchieste parallele sulle quali sta lavorando la Procura di Verona, dopo la maxirissa avvenuta il 2 giugno sul Lago di Garda.

La prima riguarda i disordini tra Peschiera e Castelnuovo, in città e in spiaggia: per questo fascicolo l’ipotesi è di rissa aggravata, danneggiamenti e tentata rapina, mentre il secondo filone si focalizza invece sulle molestie sessuali denunciate da cinque adolescenti lombarde, sul treno che le riportava a casa dopo una giornata al parco divertimenti di Gardaland, costrette a scendere dal convoglio alla stazione dei Desenzano del Garda perchè oggetto di pesanti attenzioni da parte di un branco di giovanissimi di origine straniera.

Secondo quanto trapela da fonti giudiziarie, non si esclude che la Procura veronese, per la seconda inchiesta, valuti anche l’aggravante dell’odio razziale, sulla base proprio delle dichiarazioni delle cinque vittime. «Mentre ci toccavano senza lasciarci scampo – ha raccontato una delle adolescenti agli investigatori – ci urlavano ‘qui non vogliamo italiani’».