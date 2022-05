Brescia, morì dopo il vaccino: chiesta l’archiviazione

Brescia. E’ stata chiesta l’archiviazione per il caso del 54enne di Flero (Brescia) Gianluca Masserdotti, deceduto a 12 giorni di distanza dalla somministrazione del vaccino anti-Covid 19 Astrazeneca.

Un’inchiesta per omicidio colposo era stata aperta dalla Procura. Come riferisce Il Giorno, non ci sarebbe stata correlazione tra l’inoculazione del vaccino ed il decesso dell’uomo: all’origine della morte sarebbe da ravvisare una patologia pregressa, e mai diagnosticata prima, relativa alla coagulazione del sangue.

Masserdotti, carrozziere, padre di due figli di 20 e 28 anni, si era sottoposto a vaccinazione (prima dose) Astrazenca il 29 maggio. Successivamente aveva manifestato qualche sintomo, febbre e spossatezza, scomparse dopo l’assunzione di Tachipirina. La mattina del 7 giugno, alzandosi dal letto, l’uomo si era sentito male, aveva perso i sensi, cadendo a terra.

Trasportato d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia, era stato sottoposto a due interventi chirurgici, di cui uno alla testa, per rimuovere dei trombi, ma era poi deceduto, senza mai riprendere conoscenza, quattro giorni dopo. I familiari avevano consentito l’espianto degli organi, reni e fegato, che hanno ridato speranza a tre malati cronici.

L’ospedale, dopo il ricovero ed il successivo decesso dell’uomo, avvenuto il 10 giugno, dopo 12 giorni dall’inoculazione, aveva mandato una segnalazione all’Aifa in cui indicava un caso di reazione avversa al vaccino. Da qui l’apertura di un fascicolo, a carico di ignoti, per omicidio colposo. Richiesta per la quale, ora, viene chiesta l’archiviazione.