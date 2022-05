Flero, appalti pilotati ristorazione: “Il Comune estraneo alla vicenda”

Flero. L’inchiesta della procura di Milano che ha arrestato 11 persone coinvolte in un presunto giro di appalti pilotati nel settore della ristorazione pubblica a scuole, Rsa e uffici, ha “solamente sfiorato” Flero, comune della Bassa Bresciana che, dopo la notizia emersa martedì su tutti i quotidiani, ha tenuto a precisare che nella vicenda non è coinvolta l’amministrazione pubblica nè alcuna persona dipendente dell’ente risulta indagata.

Perchè allora l’indagine ha rimandato anche al comune bassaiolo e al bando per la refezione scolastica (valore 2,7 milioni di euro)?

Perchè uno degli arrestati, Massimo Manco, dipendente pubblico lombardo che, con Antonietta Monteleone, fa parte della commissione per l’affidamento dell’appalto a Flero, avrebbe richiesto una tangente di circa 54mila euro, somma che sarebbe poi stata spartita tra i commissari. L’azienda “vincitrice” del presunto appalto pilotato è la Fabbro food spa, di proprietà di due fratelli milanesi, Massimiliano e William Fabbro (entrambi arrestati) che il 21 dicembre scorso si è aggiudicata la gara d’appalto nel bresciano.

«Se ci danno il 2% sono 50mila euro, però da dividere, potremmo fare 20 tu e 20 Antonella che siete là dentro e io dieci», diceva intercettato, come risulta dall’ordinanza del gip Tiziana Gueli, Carmelo Sparacino, ora in carcere, ritenuto l’ufficiale pagatore delle mazzette, che lavorava per la Fabbro Food.

La «Antonella» cui si riferiscono i due intercettati è il commissario di gara che avrebbe favorito la Fabbro Food proprio per la gara di ristorazione a Flero, quella finita negli atti della Procura meneghina.