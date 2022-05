Corte Franca, rissa fuori dalla discoteca: tentato omicidio

Corte Franca. Nel novembre del 2021 fu protagonista di un violentissimo pestaggio ai danni di un automobilista 32enne che, uscendo dal parcheggio del Number One di Corte Franca, nel bresciano, innescò un tamponamento che non ebbe conseguenze sulle persone, ma da cui scaturì una rissa in cui l’uomo, Carlo Ferrandi, di Brembate, venne picchiato a tal punto da perdere conoscenza e venire ricoverato in gravissime condizioni.

A colpirlo fu un 22enne bergamasco, Giancarlo Gramendola, residente a Calusco d’Adda, pregiudicato per un analogo episodio avvenuto un anno prima.

Il 22enne, dopo serrate indagini, venne individuato ed arrestato con l’imputazione di tentato omicidio aggravato dai futili motivi.

La vittima dell’aggressione ha riportato lesioni gravissime e le sue condizioni appaiano ancora, a distanza di mesi, piuttosto serie. Una compromissione dello stato di salute che rischia di rimanere permanente.

Gramendola ha ricevuto l’avviso di conclusione indagini in cui il capo di imputazione formulato all’epoca dei fatti non è stato modificato: ora la legge prevede che l’indagato abbia una ventina di giorni per chiedere di essere interrogato e se questo non dovesse succedere la Procura di Brescia potrà chiedere il rinvio a giudizio.