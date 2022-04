Giallo a Pisa, madre e figlia bresciane trovate nude in auto

Brescia. I soccorritori le hanno trovate nude, spaventate, nella loro auto Opel in una zona isolata di Pisa, nella notte di Pasqua. “Mai fatto un intervento simile”, hanno raccontato i sanitari.

Madre e figlia, che abitano a Brescia, sono ora ricoverate in ospedale per accertamenti. E’ una storia particolare, delicata e piena di mistero quella che arriva dalla città della Torre pendente, raccontata da “La Nazione”. L’allarme è stato dato dal vigilante che si occupa della sicurezza dell’area della Darsena pisana, dove sorgono attività commerciali e i cantieri navali.

L’uomo ha notato la vettura intorno alle 2 e ha chiamato il 118.

La donna, meno di 40 anni, e la piccola di 8 sono state rinvenute in un parcheggio vicinissimo a una delle vie d’acqua del luogo, il canale principale collega Pisa a Livorno. Erano senza vestiti, ma non ipotermia e si esclude la presenza nel corpo di sostanze. Non avevano il cellulare, né gli abiti e neppure valigie. Sono state prese dall’ambulanza della Misericordia di Pisa e portate al Pronto soccorso in stato confusionale: ci sono state violenze? Alla squadra mobile il compito di condurre le indagini, non facili.

A dare l’allarme per l’allontanamento è stata la sorella della 40enne, che non dava notizie di sè dal pomeriggio di venerdì.

Al momento tutte le ipotesi sono aperte: la donna ha parlato di “un brutto momento”. Non si esclude nemmeno la pista di una setta religiosa. Gli abiti sono stati rinvenuti a breve distanza dall’auto.