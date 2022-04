Missione russa in provincia di Brescia, audizioni al Copasir

Brescia. Della missione sanitaria russa che tra marzo ed maggio 2020 fece arrivare in Italia un gruppo di operatori sanitari e militari russi i quali entrarono nelle Rsa della Bergamasca e del Bresciano per sanificare le strutture durante la pandemia Covid si occuperà il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).

Martedì 12 aprile infatti il Comitato sentirà in audizione Agostino Miozzo, che nel 2020 era coordinatore del Comitato tecnico-scientifico e si interfacciò con la delegazione giunta da Mosca. «Dicevano di avere un mandato preciso, quello di bonificare le strutture pubbliche. Noi gli abbiamo detto che dovevano andare dove diciamo noi, non dove volevano loro. La nostra necessità era la bonifica di Rsa e strutture sanitarie. Abbiamo messo dei paletti e sono sicuro che questo contingente non si è mosso liberamente in Italia», ha detto Miozzo.

Sullo stesso argomento il Copasir ha ascoltato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini ed i direttori degli 007, cioè l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi) e l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise), secondo i quali la missione russa si è mossa sotto il controllo di militari e servizi segreti italiani:

Perciò, se anche ci fossero intenti spionistici (si è ipotizzato che tra gli obiettivi ci fossero basi militari come Ghedi nel Bresciano, Aviano nel Vicentino e Amendola in Puglia), questi non furono portati a termine. Recentemente il Copasir ha ascoltato l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte: «Non mi sono mai stati riportati elementi di criticità che possa far sospettare deviazioni inappropriate della missione», ha detto.