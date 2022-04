Via Rose, container con rifiuti pericolosi in partenza per l’Africa?

Brescia. Sono 50 i container trovati in un deposito privato di via Rose in cui erano stipati rifiuti pericolosi, soprattutto elettronici, e che, per due giorni i carabinieri del Nucleo investigativo e gli ufficiali di Polizia giudiziaria del dipartimento dell’Arpa di Brescia hanno analizzato per capire se fossero destinati al mercato africano.

L’area oggetto dell’indagine, come riferisce Il Giornale di Brescia, era già stata posta sotto sequestro alla fine di marzo, dopo un blitz mirato effettuato dalle autorità.

Il terreno posto sotto sigilli (5mila metri di estensione) risulta essere a destinazione agricola. Su di esso, invece, era stato realizzato un deposito di rottami e di rifiuti vari destinati ad un traffico illecito con meta, presumibilmente, il continente africano.

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo nel quale sono stati indagati alcuni cittadini di nazionalità nigeriana.

Si tratterebbe di materiali come plastica, parti di automobili e di moto, grandi elettrodomestici e, soprattutto, apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) contenenti sostanze come mercurio, arsenico, fosforo e che verrebbero “riciclati” per il recupero di materiali come allumino e rame.

Un vero e proprio “tesoro” inquinante e pericoloso che gli inquirenti sospettano forse pronto per partire verso diversi paesi africani.