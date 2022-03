Borno, si cerca una diva “hardweb”: è lei la donna fatta a pezzi?

(red.) Proseguono le indagini per dare un’identità al corpo di donna, smembrato e chiuso in sacchi dell’immondizia gettati in un dirupo a Paline di Borno, nel bresciano, dopo la notizia di una possibile pista che ricondurrebbe ad una cosiddetta “diva del web”, un’indicazione emersa dal quotidiano Bsnews che ha raccolto la segnalazione di alcuni lettori, insospettiti dalla “assenza” dai social di una giovane influencer attiva nel mondo “hardweb”.

La corrispondenza tra sette degli 11 tatuaggi rinvenuti sul cadavere smembrato sarebbe riconducibile ad una giovane che corrisponderebbe anche, fisicamente, alla descrizione fornita dagli inquirenti che ora indagano anche in questa direzione.

Sarebbero state anche interrogate alcune persone vicine alla giovane star del web, che graviterebbe nel Milanese, e sono in corso verifiche sull’utenza telefonica della donna e sui suoi “movimenti” sui sociale, dai quali risulterebbe assente forse addirittura dalla fine di gennaio.