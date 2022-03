Giallo di Borno, c’è una pista che porta ad una “diva del web”

(red.) C’è una pista per il giallo di Borno, quello del cadavere di donna rinvenuto a pezzi in quattro sacchi neri in un dirupo al confine tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo.

A suggerirla è il quotidiano online Bsnews che, su segnalazione di alcuni lettori, ha effettuato un confronto tra i tatuaggi sul corpo della sconosciuta, una ragazza dall’apparente età di 30-50 anni, minuta, perso 55 chilogrammi, 1,60 di altezza, capelli neri e unghie delle mani e dei piedi laccate, e quelli di una nota “influencer” lombarda (non bresciana), da alcune settimane scomparsa dai radar dei social network su cui sarebbe molto attiva.

Un silenzio che ha insospettito i suoi followers che hanno segnalato l’anomalia e suggerito di verificare la corrispondenza tra i tatoo rinvenuti sul corpo della vittima e quelli della cosiddetta “diva del web”.

Secondo quanto emerso, sarebbero ben sette su 11 le corrispondenze rilevate tra le scritte ed i disegni sul corpo della donna e quelli della nota influencer, di cui non è stata diffusa l’identità per non compromettere le indagini in corso.

I carabinieri stanno effettuando verifiche e, insieme agli elementi emersi dall’autopsia, la svolta potrebbe essere ad un passo.