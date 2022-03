Borno, cadavere a pezzi: la mappa dei tatuaggi

(red.) Gli inquirenti che indagano sul corpo di donna fatto a pezzi e chiuso in quattro sacchi e gettato in un dirupo a paline di Borno, nel bresciano, hanno diffuso elementi che potrebbero essere utili all’identificazione della vittima dell’atroce delitto, ancora senza un nome nè un volto.

Si tratta di una persona di sesso femminile, alta circa 160 cm, corporatura esile e peso tra i 50/55 kg, capelli scuri, unghie delle mani e dei piedi curate, con l’applicazione di uno smalto di colore violetto con glitter argentati.

Sulla pelle diversi tatuaggi, così descritti dagli investigatori che ne hanno chiesto la pubblicazione, in modo tale da poter eventualmente essere contattati da chi potrebbe conoscere la donna, attravreso questi disegni e parole: la frase “step by step” sulla caviglia destra; “wanderlust” sulla clavicola destra; “elegance is the“ sulla schiena lato destro; porzione di disegno sul gomito sinistro; “be brave” sul gomito sinistro; “fly” sul polso destro; “V” rovesciata sulla coscia destra; “VV” rovesciate sulla coscia sinistra; “te” sul dorso della mano sinistra. Tracce di tatuaggi anche sulle dita della mano destra e un disegno “maculato” sul gluteo destro. Non si esclude la presenza di altri tatuaggi sul corpo della donna.

“Si diffondono le presenti informazioni”, si legge in una nota, “affinché i possibili conoscenti della donna nonché i professionisti del settore (tatuatori ed estetiste) possano fornire informazioni utili all’identificazione”.

Chi avesse informazioni al riguardo può contattare il numero 0364/322800 (Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Breno) o recarsi presso gli Uffici delle Forze dell’Ordine.