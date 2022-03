Berzo Demo, appalti pilotati: revocati i domiciliari all’ex sindaco

(red.) Revoca dei domiciliari e obbligo di firma per l’ex sindaco di Berzo Demo (Brescia), Giovan Battista Bernardi, iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Brescia per sospetti “appalti pilotati”.

Il Gip ha ridimensionato la misura nei confronti dell’ex primo cittadino che, proprio mercoledì, aveva rassegnato le dimissioni, prima di essere ascoltato dagli inquirenti in tribunale, dove ha fornito la propria versione dei fatti.

L’ipotesi di reato formulata nei suoi confronti e nei riguardi di Fedele Bernardi, responsabile del servizio tecnico manutentivo e patrimonio dell’amministrazione comunale, è di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

I legali dell’ex sindaco hanno chiesto la revoca dei domiciliari per il loro assistito, istanza che è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari.

Il responsabile del settore tecnico ha rilasciato dichiarazioni spontanee scritte e non ha chiesto misure alternative. Entrambe le persone si sono dichiarate estranee ai fatti contestati.

Altre tre persone risultano indagate nella stessa inchiesta, partita un anno fa e che avrebbe evidenziato una serie di presunte irregolarità nella gestione degli appalti, favorendo la ditta di cui Giovan Battista Bernardi è socio al 45%.

Sotto la lente della magistratura bresciana è finita la procedura negoziata finalizzata alla fornitura di materiali edili al Comune di Berzo Demo. Alla gara aveva partecipato un’unica ditta cui era stato affidato l’incarico, seppur in realtà i materiali sarebbero stati forniti al comune dall’azienda di famiglia della quale il primo cittadino risulta socio. Tali irregolarità sarebbero state registrate per i servizi di fornitura relativi ai periodi 2018-19 e 2020-22.

Nel registro degli indagati risultano iscritti anche un imprenditore di Saviore dell’Adamello, Aldo Bonomelli, uno dei componenti della Centrale unica di committenza, Piermario Arrighini, e Paolo Scelli, il segretario comunale del paese camuno.