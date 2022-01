Palazzolo, sospesi i funerali del nomade: disposta l’autopsia

(red.) Sospeso il funerale di Fabio Caari, il 49enne nomade trovato morto lunedì mattina nella roggia Fusia a Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano.

Le esequie erano fissate per giovedì 13 dicembre, ma la Procura ha accolto la richiesta dei famigliari dell’uomo di effettuare l’autopsia sul corpo del congiunto, dopo che moglie e figlio hanno sollevato, attraverso il legale che li rappresenta, il dubbio che il decesso possa non essere stato una tragica fatalità.

Il 49enne, originario del Veneto ma da oltre 20 anni residente a Palazzolo, era stato rinvenuto privo di vita lunedì, a pochi passi dalla roulotte nella quale viveva con con moglie e figlio, quest’ultimo vittima, alcuni giorni prima del Natale scorso, di un agguato a mano armata da parte di uno zio, poi arrestato a Brescia. Proprio questo episodio aveva inizialmente fatto sospettare che la morte dell’uomo non fosse un incidente, ma che ci potesse essere un collegamento con la sparatoria.

I riscontri sul corpo dell’uomo, su cui non erano state trovate tracce di violenza, avevano portato gli inquirenti a chiudere il caso come una disgrazia, senza intervento di terze persone.

Il pm, ascoltate le istanze presentate dall’avvocato della famiglia Caari, ha invece disposto la sospensione dei funerali e l’ autopsia.

Secondo quanto riferito da moglie e figlio, non sarebbe stato ritrovato il portafoglio dell’uomo che, quindi, potrebbe essere stato vittima di un furto o di una rapina.

A decretare le cause della morte e a sciogliere i dubbi sarà l’esame autoptico, in programma nei prossimi giorni.