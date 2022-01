Travagliato, ipotesi dolosa per il rogo dei furgoni

(red.) Non sarebbe un petardo all’origine del rogo che ha distrutto tre furgoni parcheggiati all’interno della della Professional Solution di Travagliato, nel bresciano.

L’incendio, che si è sviluppato la notte di Capodanno in via dell’Artigianato, zona industriale del paese, sarebbe quasi sicuramente di natura dolosa.

I carabinieri della Compagnia di Chiari, che hanno avviato subito le indagini sulle fiamme che hanno divorato i tre mezzi e danneggiato un quarto camioncino, hanno raccolto diversi elementi che vanno in questa direzione: nelle immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate sul perimetro esterno della ditta, si vede passare un uomo, la cui sagoma è molto sgranata e non permette una identificazione, il quale, pochi minuti prima che divampasse l’incendio, passeggia lungo il marciapiede, forse tenendo una scatola tra le mani.

Al vaglio degli uomini dell’Arma tutte le videocamere puntate sulla zona, che trattandosi di area industriale, la notte dell’ultimo giorno del 2021 non era affollata. Da capire anche il movente del gesto che ha causato ingenti danni, limitati dall’intervento tempestivo dei vigili del fuoco che ha scongiurato che il rogo potesse ulteriormente propagarsi.