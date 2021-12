Palazzolo, ritrovata la pistola dell’aggressione al nomade

(red.) Ritrovata l’arma dell’aggressione a Beniamino Caari , il 26enne nomade di Palazzolo sull’Oglio (Brescia), contro cui era stato esploso un colpo di pistola che aveva frantumato il parabrezza su cui, in quel momento, si trovava il ragazzo, volontario della Protezione Civile.

Per l’episodio, avvenuto lo scorso 20 dicembre, nel quale era stata ferita al volto, con il calcio dell’arma, anche la madre del giovane, è stato fermato un altro nomade, un 52enne, rintracciato a bordo di un camper parcheggiato nella zona del centro commerciale Freccia Rossa di Brescia.

A recuperare la pistola, una calibro 22, i carabinieri della Compagnia di Chiari i quali, sulla base delle indicazioni fornite dal 52enne, che, dal carcere in cui si trova ristretto con l’accusa di tentato omicidio, ha deciso di collaborare, hanno rinvenuto l’arma in un’intercapedine all’interno della roulotte dell’aggressore.

In base alle dichiarazioni del 52enne, all’origine dell’aggressione a mano armata ci sarebbero dissidi familiari, ma Beniamino Caari sarebbe stato colpito per errore, non essendo lui l’obbiettivo della sparatoria. Le indagini degli inquirenti proseguono per definire il quadro in cui è avvenuta l’aggressione.