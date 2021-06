Prevalle, due anni dalla morte di Jessica Mantovani. Appello dei familiari

(red.) Domenica 13 giugno saranno passati due anni dal ritrovamento senza vita della 37enne Jessica Mantovani alla centrale idroelettrica di Prevalle, in Valsabbia, nel bresciano. E a distanza proprio di due anni, durante i quali non è emerso molto di quanto sarebbe accaduto, i familiari della vittima hanno lanciato un appello. “Sono passati due anni e nessuno parla, ma tanti sanno quello che è successo quella notte tra il 12 e il 13 giugno 2019. Noi genitori facciamo appello a chi ha visto qualcosa di sospetto (movimenti notturni, rumori, grida) e a chi ha saputo qualcosa in seguito al ritrovamento di nostra figlia.

Gli abitanti di Prevalle nella maggior parte sono onesti e devono aiutarci a far sì che la verità e la giustizia vengano a galla, e si rompa finalmente questo muro di omertà che protegge solo gli assassini”. Dal punto di vista indiziario, sono dieci gli indagati e di cui solo due accusati di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Sull’inchiesta hanno acceso i riflettori anche i carabinieri del Ris di Parma che hanno analizzato diversi reperti, ma tutti dall’esito negativo.