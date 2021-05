Sequestra la fidanzata e arrestato a Lumezzane: è indagato

(red.) Poco più di due mesi fa, alla fine di marzo, i riflettori della cronaca in provincia di Brescia si erano accesi su quanto era avvenuto tra Pompiano, Vestone e Lumezzane. Infatti, un ragazzo di 25 anni aveva costretto la fidanzata a salire sul proprio furgone che aveva condotto fino ai boschi della Valsabbia. E qui aveva obbligato la stessa giovane a camminare nuda chiedendogli perdono. Poi la situazione si era risolta con l’arresto del 25enne a Lumezzane.

A due mesi di distanza, la procura di Brescia ha chiuso l’inchiesta iscrivendo il giovane nel registro degli indagati con le accuse di sequestro di persona, lesioni aggravate e violenza privata. E tuttora si trova detenuto in carcere. Quel pomeriggio l’intera vicenda si era conclusa proprio a Lumezzane dove i carabinieri erano riusciti a mettersi in contatto con la giovane per presentarsi con la scusa di un presunto incidente stradale di pochi giorni prima e in caserma.

Il 25enne era stato convinto e per lui erano scattate le manette. Ora ha venti giorni di tempo per essere interrogato prima che il magistrato prosegua con la possibile richiesta della procedura penale.