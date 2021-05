Asportazione di un neo, concessi i domiciliari al chirurgo Paolo Oneda

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 13 maggio, il tribunale del Riesame di Genova ha concesso gli arresti domiciliari a Paolo Oneda, il medico chirurgo operativo all’ospedale bresciano di Manerbio e accusato di omicidio volontario con dolo eventuale, violenza sessuale e circonvenzione di incapace per aver asportato un neo sanguinante a Roberta Repetto deceduta a ottobre 2020. La donna era stata operata nell’ottobre del 2018 al centro olistico Anidra di Borzonasca, in Liguria, su un tavolo da cucina e senza il rispetto delle minime condizioni sanitarie.

Oneda, 47 anni, venne arrestato con il “santone” Paolo Bendinelli circa tre settimane prima del 14 maggio. Bendinelli era stato recluso – e lo è tuttora – nel carcere di Marassi a Genova – mentre Paolo Oneda è stato detenuto fino all’altro giorno, mercoledì 12 maggio, nel carcere di Canton Mombello a Brescia. E ieri il giudice del Riesame del capoluogo ligure ha sciolto la riserva accogliendo la richiesta di attenuazione della misura cautelare formulata dai legali del chirurgo.

Anche se Oneda potrà continuare a seguire la detenzione ai domiciliari, per il Riesame lo stesso medico sapeva delle “possibili conseguenze derivanti dall’asportazione irrituale di un neo sanguinante e intervento dolosamente effettuato senza rispettare alcun tipo di protocollo sanitario. La condotta tenuta dal medico è quanto di più distante possibile vi possa essere da quella che un medico avrebbe dovuto tenere in una situazione quale quella in cui si trovava Roberta”.