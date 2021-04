Breno, spara colpi di fucile a quattro amici: resta ai domiciliari

(red.) L’uomo di 55 anni che nel fine settimana di Pasqua a Degna di Breno, in Valcamonica, nel bresciano, è stato arrestato per aver esploso alcuni colpi di fucile all’indirizzo della cascina dove si trovavano quattro giovani amici intenti a festeggiare proprio il periodo pasquale, dovrà restare ai domiciliari. Ma non per il tentato omicidio aggravato dai futili motivi che la procura aveva contestato, bensì per i danneggiamenti, le minacce e la violazione di domicilio.

In ogni caso, l’arresto nei confronti dell’uomo è stato convalidato. Secondo il giudice che ha confermato la misura, però, i colpi esplosi non sarebbero stati in grado di uccidere qualcuno, ma semmai solo di provocare i danneggiamenti. E intanto i carabinieri che hanno indagato su quei fatti hanno avviato la procedura per sospendere il porto d’armi a carico dell’uomo.