Sequestri bresciani Zanotti e Sandrini, dieci indagati. “Erano delle truffe”

(red.) Gli imprenditori bresciani Sergio Zanotti e Alessandro Sandrini sarebbero stati sequestrati all’estero, tra Siria e Turchia, nel 2016 e con la complicità di uno di loro – lo stesso Sandrini – ma come truffa. E’ la pesante accusa lanciata dalla procura di Roma che questa mattina all’alba, martedì 30 marzo, ha arrestato tre persone e indagato in tutto dieci. E tra queste c’è anche Sandrini. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma su richiesta dell’Antiterrorismo della procura a carico dei tre, è scattata in provincia di Brescia da parte della Polizia di Stato e dei carabinieri. Proprio i militari che hanno ricostruito i fatti avrebbero accertato che i tre arrestati avrebbero proposto al bresciano Sandrini di simulare un sequestro di persona in cambio di denaro nel momento in cui sarebbe arrivato in Turchia.

Ma giunto sul posto, sarebbe stato ceduto a un gruppo di Al Qaeda. Questi fatti avvennero tra il 2016 e il 2019 prima che l’imprenditore venne portato in Siria e liberato. Una situazione che ha portato all’accusa di sequestro di persona per terrorismo per i tre e a Sandrini quella di simulazione di reato e truffa. In provincia di Brescia i tre finiti in manette sono i due albanesi Fredi Frrokaj di 43 anni e Olsi Mitraj di 41 e Alberto Zanini di 54 anni di Mazzano. E in questo presunto sistema di sequestro finto sarebbe finito per primo anche Sergio Zanotti. Ma non solo, perché per gli inquirenti la banda avrebbe voluto fare lo stesso per un terzo imprenditore di Rezzato che alla fine avrebbe rinunciato e portato a scegliere Sandrini.

Era il 25 settembre del 2016 quando all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo Sandrini partì verso la Turchia. E in quell’occasione i tre arrestati erano presenti nello scalo orobico. Nell’ambito dell’indagine che ha portato ai tre arresti, sono state svolte diverse perquisizioni nella stessa provincia di Brescia e in Germania. Secondo la ricostruzione, la banda avrebbe agito spedendo Sandrini e Zanotti con l’intento di legarsi a un altro gruppo per il sequestro. E proprio Frrokaj, uno di quelli finiti in manette, avrebbe indotto Zanotti a partire per la Turchia. Una serie di elementi che, se confermati, sarebbero sconcertati. Raggiunto dall’Ansa, il padre di Sandrini, Gianfranco, parla di una “situazione imbarazzante. Non credo che mio figlio possa aver fatto una cosa del genere e io non ho preso un solo euro”.