Jessica Mantovani, nessuna traccia sui reperti analizzati dai Ris

(red.) Sui reperti che i carabinieri lo scorso dicembre 2020 avevano inviato ai Ris di Parma per le analisi del caso nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della 37enne Jessica Mantovani, di Prevalle, non sono state trovate nuove tracce della vittima. La donna, lo ricordiamo, venne trovata senza vita nel giugno del 2019 alla centrale idroelettrica del paese valsabbino e, come stabilito dall’autopsia, dopo essere stata colpita a calci e pugni.

Primi indagati nella vicenda furono Giancarlo Bresciani e Marco Zocca che per ultimi avevano trascorso la notte con la 37enne e precedente al ritrovamento senza vita. Per questo motivo entrambi sono accusati di omicidio volontario, ma al momento a piede libero. La procura ha però acceso i riflettori anche su altre otto persone, tutte indagate a loro volta per concorso in occultamento del cadavere.

Le loro auto erano state analizzate e i materiali ricavati erano stati inviati ai carabinieri del Ris di Parma per le analisi scientifiche. In particolare, un lenzuolo, ma anche un tappeto e alcuni vestiti che erano stati recuperati nell’abitazione di Marco Zocca. Ieri, giovedì 25 marzo, come riporta il Giornale di Brescia citando fonti investigative, è arrivata notizia di non aver isolato nessun’altra traccia della vittima.