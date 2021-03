Mazzano, giovani nei guai per l’incendio alla cascina abbandonata

(red.) In queste ore intorno a martedì 9 marzo un gruppo di cinque ragazzi, di cui due minori, è finito nuovamente nei guai dopo essersi resi responsabili dell’attacco vandalico e incendiario al cantiere dell’alta velocità Tav tra Calcinato e Mazzano, nel bresciano, ma non solo.

Le loro posizioni sono state approfondite dai carabinieri al lavoro sulle indagini e appurando che gli stessi cinque avevano anche appiccato un incendio in un edificio abbandonato a Ciliverghe di Mazzano bruciando rifiuti e facendo crollare il tetto della struttura.

Tutto si era verificato nel novembre del 2020 quando i cinque giovani erano entrati in azione prima al cantiere della Tav. E solo per quanto avevano commesso sul posto hanno incassato denunce per danneggiamenti e violazione di proprietà privata, chiamati anche a risarcire danni per un centinaio di migliaia di euro. Nelle varie circostanze erano rimasti traditi dal fatto di aver postato sui social alcuni video mentre si immortalavano in quelle azioni.