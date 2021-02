La Finanza nella sede del Brescia e in casa di Cellino a Padenghe

(red.) Oggi, venerdì 19 febbraio, è iniziata una perquisizione della Guardia di Finanza negli uffici della sede del Brescia Calcio in via Solferino e nell’abitazione utilizzata dal patron della squadra di calcio cittadina, Massimo Cellino, a Padenghe sul Garda.

Si tratta, a quanto si apprende, di un’inchiesta per reati fiscali nella quale Cellino risulterebbe iscritto nel registro degli indagati. I militari delle Fiamme gialle cercano documenti sulle attività dell’imprenditore.

La notizia si è diffusa alla vigilia della partita con la Cremonese e ha suscitato preoccupazione nell’ambiente biancazzurro.