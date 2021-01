Antares Vision vittima di una truffa informatica, chiesta archiviazione

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 22 gennaio, in tribunale a Brescia si è tenuta un’udienza che vede come parte lesa la nota società di Travagliato Antares Vision, vittima di una truffa informatica che ha portato via 100 mila euro destinati all’azienda. Ma visto che l’hacker non è reperibile dopo aver cancellato ogni traccia, l’accusa ha chiesto di archiviare il caso, mentre al contrario la società ha chiesto di proseguire con le indagini.

Tutto è accaduto nel 2018 quando qualcuno è riuscito a entrare nei sistemi informatici dell’Antares Vision identificando uno dei clienti. Subito dopo ha aperto una finta casella di posta elettronica dal nome molto simile a quello dell’azienda e da dove è partito un messaggio per chiedere al cliente di pagare una prestazione da oltre 100 mila euro.

In effetti, l’interlocutore ha versato la somma sulle credenziali fornite dall’hacker. La truffa è emersa in seguito quando l’azienda si è rivolta a quel cliente per chiedere di farsi pagare il saldo, ma lo stesso destinatario ha indicato di averlo già fatto. Ora la vicenda è finita in tribunale.