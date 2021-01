Festa vietata di Capodanno a Padenghe, aperta un’indagine

(red.) Si continua a parlare della festa vietata l’ultimo giorno del 2020 al resort Splendido Bay di Padenghe sul Garda, nel bresciano. Un caso che ha assunto i contorni mediatici nazionali con tanto di polemiche e portando alla sanzione a carico di 126 persone, tutte partecipanti all’evento, oltre a cinque giorni di chiusura del locale. Ma a questi, come risulta a Bresciaoggi, si aggiunge un fascicolo d’indagine conoscitivo aperto dalla procura di Brescia, anche se senza indagati e nemmeno ipotesi di reato.

E in paese è salita la preoccupazione nel momento in cui si è scoperto che alla festa hanno partecipato anche giovani residenti in paese. Tante che alcune mamme, in vista della riapertura delle scuole da giovedì 7 gennaio, hanno chiesto attraverso le loro chat di non far mandare i propri figli a scuola almeno fino alla prossima settimana. Questo, per evitare possibili focolai come già accaduto anche in altre situazioni d’Italia.