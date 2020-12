Inchiesta Scarface, da Brescia a Milano per il sequestro di un bar

(red.) L’inchiesta “Scarface” condotta per tre anni dalla procura di Brescia e che all’inizio di novembre aveva portato a una serie di arresti e altre misure di custodia, ha raggiunto anche Milano. L’operazione aveva portato a scoprire un vasto giro di riciclaggio del denaro attraverso le vincite al Lotto, oltre ai legami con la cosca della ‘ndrangheta Barbaro-Papalia attiva nel milanese.

Ieri, mercoledì 16 dicembre, con una collaborazione tra il Nucleo Investigativo dei carabinieri di Brescia e quelli di Milano si è giunti in piazza XXV Aprile per sequestrare un bar tabaccheria. Aveva già incassato in passato provvedimenti amministrativi antimafia e viene ritenuto come uno dei punti di riferimento per l’attività di riciclaggio.

Gli ultimi gestori del locale, passato di mano in mano a prestanome, erano stati una coppia di bresciani che lo avevano preso in affitto e poi acquistato con cambiali mai pagate. Loro stessi sono stati coinvolti nell’operazione “Scarface” e hanno già patteggiato.