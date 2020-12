Genova, giardiniere morto: chiesto processo anche per due bresciani

(red.) Ci sono anche due titolari di un’impresa bresciana di Pontoglio tra i rinvii a giudizio chiesti dalla procura di Genova per la morte del giardiniere 46enne Matteo Marrè Brunenghi nel luglio del 2017. Era successo a Villa Banfi di Pegli nel momento in cui l’operaio, dipendente dell’azienda municipale che si occupa della manutenzione del verde pubblico, si era ribaltato con il macchinario agricolo che stava usando e restando ucciso nello schiacciamento.

Per quel drammatico infortunio erano stati indagati il datore di lavoro della Vivai Carbone e proprio i due titolari della Caravaggi Srl di Pontoglio che aveva assemblato il macchinario. Secondo una perizia tecnica, il mezzo si sarebbe ribaltato proprio per un problema di assemblaggio. Ora per i tre è stato chiesto il processo.