Denuncia ex per stalking per non svelare tradimento a nuova compagna

(red.) Per non raccontare alla propria nuova compagna di quella relazione clandestina che stava avendo con una donna 42enne con la quale era stato insieme prima di lasciarsi, è arrivato addirittura a denunciare proprio la ex per calunnia. Protagonista della vicenda è un cuoco 40enne attivo in Romagna che ha rischiato di far finire nei guai la ex compagna residente nella bassa bresciana. Quella nuova, infatti, sospettava che l’uomo la tradisse, ma lui ha sempre cercato di giustificarsi, attribuendo delle colpe alla donna della precedente relazione.

Spesso il cuoco e la ex trascorrevano dei fine settimana insieme nonostante la fine del rapporto e tutto con immagini anche postate sui social. Ma per non far capire alla nuova compagna di quei tradimenti, l’uomo ha inscenato di essere vittima e ha querelato la ex per stalking.

Nel momento in cui la donna si è trovata nel mirino e come indagata di quell’indagine da parte della procura di Rimini, ha chiesto e ottenuto di essere sentita dal magistrato. Ha così mostrato tutta la documentazione con cui essere scagionata. E come risultato, per lei la procura ha chiesto l’archiviazione, mentre il cuoco è stato indagato per calunnia dalla quale dovrà difendersi in tribunale da dicembre.