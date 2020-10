Donna morta bruciata, tracce e reperti inviati al Ris di Parma

(red.) Di certo Mina Safine, la donna morta quasi una settimana fa, domenica 27 settembre, all’ospedale Gaslini di Genova a causa delle ustioni riportate nei fatti avvenuti sette giorni prima nell’appartamento all’ultimo piano della palazzina di via Tiboni a Urago Mella, nell’hinterland bresciano, ha perso la vita a causa proprio delle piaghe troppo gravi ed estese. Questo è confermato dall’autopsia svolta sul cadavere della donna. Ma per cercare di avere altri dettagli, la procura ha disposto l’invio di reperti e tracce ai carabinieri del Ris di Parma.

Da loro si spera anche di sapere in quali parti del corpo della vittima si siano accese le fiamme e quindi capire se possa essersi trattato di omicidio, come pensano gli inquirenti a carico del marito Abderrahim Senel che le avrebbe dato fuoco, oppure se sia plausibile il tentato suicidio come dice lo stesso compagno.

L’uomo, che ancora non è stato sentito dal magistrato a capo dell’indagine, resta ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa delle ustioni che lui stesso ha riportato quella sera. E secondo lui, per cercare di spegnere quelle innescate su sé stessa dalla consorte.