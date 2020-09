Abuso d’ufficio su 800 mila euro da Provincia a Concesio, Mottinelli in aula

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 17 settembre, l’ex presidente della Provincia di Brescia Pierluigi Mottinelli è stato sentito in tribunale nell’ambito di un’udienza preliminare dopo essere stato indagato, insieme alla funzionaria Simona Zambelli, per un accordo di programma tra il Broletto e il Comune di Concesio. L’ex presidente con la dipendente è accusato di abuso d’ufficio e lei di falso ideologico.

La procura di Brescia ha acceso i riflettori su 800 mila euro a fondo perduto partiti dalla Provincia verso il Comune e che avrebbero dovuto sostenere la spesa per una nuova piazza dedicata a papa Paolo VI e una nuova canonica. Ma nessuna delle due è stata realizzata e infatti per i magistrati quell’operazione, resa concreta attraverso le ordinanze della funzionaria, serviva solo a dissimulare un trasferimento di denaro per consentire all’amministrazione comunale di coprire un debito con l’azienda dei lavori.

L’operazione risale allo scorso 2017 e ora per quei fatti l’ex presidente e la funzionaria sono indagati. Mottinelli, sentito ieri in aula, ha detto di aver agito secondo le regole. L’udienza è stata aggiornata a dicembre quando il giudice deciderà sul rinvio a giudizio dei due.