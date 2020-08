Dai social adesca ragazze per falsi spot usando una tv bresciana

(red.) La Polizia postale e la procura di Brescia stanno indagando su una vicenda che ha visto finire di mezzo – ovviamente estranea ai fatti – la popolare emittente televisiva bresciana Teletutto. Si fa riferimento a un profilo su Facebook che riporta il logo dell’emittente e dal quale sono partiti particolari annunci di lavoro rivolti a ragazze per candidarsi come modelle per spot televisivi.

Il problema è che quella persona che si cela dietro il profilo abbia chiesto, alle ragazze che lo contattavano in privato in chat, di inviargli video sensuali in cui fingevano di promuovere dei prodotti. Un vero e proprio adescatore di ragazze, quindi, che è stato denunciato alla Polizia postale. Gli inquirenti hanno acquisito informazioni proprio legate al profilo e le chat per risalire all’uomo. Ma nel frattempo lui è ancora libero di pubblicare fantomatici annunci di lavoro.