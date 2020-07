Perugia, in casa di un imprenditore libri antichi rubati alla Queriniana

(red.) I controlli delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza di Perugia erano diretti a capire una sospetta evasione fiscale a carico di un imprenditore 77enne residente nella città umbra. Ma è stato scoperto anche molto altro, interessando anche il Nucleo di Tutela del patrimonio culturale. Infatti, nella sua abitazione l’imprenditore aveva diversi libri antichi e di cui una decina risalenti al 18° e 19° secolo e risultati prelevati senza autorizzazione – quindi di fatto sottratti – alla biblioteca Queriniana di Brescia.

I libri sono stati ritrovati nell’ambito di un’operazione di contrasto alla ricettazione di opere artistiche, archeologiche e bibliografiche. Una collezione, formata da libri e prodotti archeologici frutto di scavi anche clandestini che l’imprenditore non è stato in grado di giustificare. Oltre al 77enne sono scattate le denunce per i fornitori, di cui un 42enne di Gubbio e un 63enne di Spoleto, tutti accusati di ricettazione, incauto acquisto e anche di scavo clandestino.