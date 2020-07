Casalmoro (Mn), spedizione contro un giovane: altri arrestati

(red.) All’alba di ieri, lunedì 20 luglio, sono state notificate cinque ordinanze di custodia cautelare al seguito delle indagini continuate dopo la spedizione punitiva dello scorso 12 giugno davanti al bar “Les Follies” di Casalmoro, in provincia di Mantova. I cinque arrestati sono tutti stranieri dai 21 ai 26 anni e accusati di aver partecipato all’aggressione a sfondo sentimentale contro un 20enne di Canneto. Tanto che oltre a calci e pugni era sbucato anche un machete.

Il giovane aggredito era stato condotto all’ospedale di Castiglione delle Stiviere, prima in prognosi riservata, poi le sue condizioni per fortuna erano migliorate in seguito a un’emorragia. Nella stessa occasione uno di quelli che lo aveva colpito, un 22enne di Chiari, si era rivolto all’ospedale di Mantova per farsi medicare e venne denunciato. In seguito il giudice aveva calcato la mano disponendo per il giovane gli arresti domiciliari.

Le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Castiglione con quelli di Chiari e Brescia sono andate avanti all’indirizzo di altri residenti tra Castegnato, Trenzano e Coccaglio. Sono tutti accusati di tentato omicidio in concorso e porto di armi. A contribuire nel risalire agli altri aggressori ci ha pensato anche il sistema di telecamere di videosorveglianza. Secondo l’accusa, tutto sarebbe partito per una questione di avances respinte nei confronti di una ragazza.