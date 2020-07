Brescia, bambino morto in piscina: ascoltati i genitori e i bagnini

(red.) Sarà eseguita domani, mercoledì 22 luglio, l’autopsia sul corpo del piccolo Ansh, il bambino – ieri avrebbe compiuto 7 anni – che domenica pomeriggio 19 luglio ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque della piscina degli adulti alla struttura Lamarmora di via Rodi, a Brescia città. Il test autoptico disposto dal magistrato sarà quindi fondamentale per capire se il piccolo sia morto annegato o a causa di un malore. Per questo motivo la procura di Brescia ha già aperto un fascicolo anche per capire se tutte le modalità e i tempi di soccorso siano stati regolari, ma si indaga anche sull’eventuale colpa dei genitori che non avrebbero vigilato sul figlio.

Ieri pomeriggio proprio i genitori indiani, che vivono in via Divisione Acqui, sono stati sentiti anche per capire lo stato di salute del bambino. I rilievi stanno riguardando anche i cinque bagnini che quella domenica erano deputati all’assistenza ai bagnanti. Arrivati in questura la sera stessa, si sono visti sequestrare i cellulari e sottoposti in ospedale agli esami per capire se fossero in condizione di lavorare quel giorno. Anche la procura dei minori ha aperto un fascicolo, visto che tra i bagnini ci sono proprio due minorenni.