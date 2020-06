Brescia Calcio e tamponi, Balotelli convocato in procura federale

(red.) In casa Brescia Calcio da giorni stanno volando gli stracci tra la società del presidente Massimo Cellino e l’attaccante Mario Balotelli. Scenari non solo sportivi, ma anche legali. Nei giorni precedenti a mercoledì 17 giugno si era messo di mezzo anche il procuratore del giocatore, Mino Raiola, attaccando la società sul fatto che non avesse ancora sottoposto i giocatori ai tamponi.

Una frecciata che il patron Cellino aveva definito come una “calunnia vergognosa”. Ma la notizia di queste ore, riportate dalla stampa sportiva dopo La Gazzetta dello Sport, è che Balotelli è stato convocato in procura federale. Come persona informata sui fatti, sarà sentito sui controlli sanitari svolti sulla squadra, la sua situazione personale e verificare l’attacco di Raiola sui tamponi mai eseguiti finora.