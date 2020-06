Revenge porn contro una bresciana, dieci in lista in procura

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 16 giugno la Polizia postale di Brescia ha presentato in procura una relazione con un primo elenco di dieci individui che avrebbero diffuso e condiviso online diversi filmini hard di una donna di 40 anni residente a Brescia. Ne dà notizia il Giornale di Brescia. Un vero e proprio caso di revenge porn che si era scatenato lo scorso febbraio e portando la vittima a denunciare la situazione alle forze dell’ordine. In seguito si era poi scoperto che quei contenuti erano stati diffusi partendo dal cellulare dell’ex fidanzato della donna.

E quei materiali erano finiti nelle chat di numerosi cellulari in tutta Italia, anche all’estero. Ma persino sui telefoni di alcuni membri delle forze dell’ordine. Le indagini, che avevano visto iscrivere nel registro degli indagati tre individui, sono andate avanti portando alle circa dieci nuove persone che avrebbero condiviso i contenuti. Per quel materiale la donna venne licenziata dall’azienda per un danno di immagine.