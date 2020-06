“Perso 3 milioni di fatturato”, imprenditore bresciano denuncia il Governo

(red.) Migliaia di imprenditori e aziende si stanno lamentando di fronte a una situazione di scarso fatturato connesso con i postumi dell’epidemia e le riaperture. Lui, invece, un imprenditore 57enne residente a Brescia e che lavora come socio per un’impresa veronese di San Bonifacio, ha deciso di fare sul serio e denunciando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’intero Governo. E’ tutto scritto nero su bianco in un esposto che il bresciano ha depositato nelle procure di Brescia, Bergamo, Napoli, Torino, Venezia, Bolzano e Milano.

Si fa riferimento al primo decreto del presidente del Consiglio (dpcm) del 23 febbraio e i conseguenti provvedimenti delle regioni che hanno portato l’imprenditore a dover chiudere a “vedere sfumare la possibilità di realizzazione di importanti contratti con conseguenti e rilevanti conseguenze economiche”. Parla di perdite di 3 milioni di euro, ma anche di danni subiti a livello psicologico ed esistenziale.

E l’imprenditore fa riferimento anche al fatto che il premier Conte aveva dichiarato l’emergenza sanitaria il 31 gennaio. Nell’esposto viene persino sollevato che il provvedimento di chiusura avrebbe provocato un danno all’ordinamento costituzionale nelle conseguenze rispetto a quanto prevede la Carta.