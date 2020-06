Inchiesta per Irene Pivetti, le Fiamme Gialle arrivano anche a Brescia

(red.) Nell’ambito di un’inchiesta nazionale che ha fatto finire nel mirino l’ex presidente della Camera dei Deputati Irene Pivetti, le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza hanno raggiunto anche Brescia. Pivetti, accusata di riciclaggio attraverso una società a lei riferibile, sarà sentita tra oggi, giovedì 11 o domani, venerdì 12 giugno. Ma con lei ci sono anche altre tre persone coinvolte, tra cui un notaio. Nella giornata di ieri, mercoledì 10 giugno, come detto, la Guardia di Finanza ha svolto numerose perquisizioni in dodici città tra Milano, Roma, appunto Brescia e la provincia di Mantova.

Si tratta di edifici a disposizione di sei indagati. L’inchiesta fa riferimento a quanto sarebbe avvenuto nel 2016 nel momento in cui uno degli indagati avrebbe venduto prodotti e riferimenti di una sua società indebitata col Fisco e per milioni di euro proprio per svuotarla. Un’altra società acquirente e attiva a San Marino l’avrebbe rilevata, ma per poi rivenderla a una società di Hong Kong che sarebbe collegata all’ex presidente della Camera. Infine, quest’ultima l’avrebbe rivenduta a un’altra società cinese. Un giro vorticoso sui quali gli inquirenti stanno indagando.