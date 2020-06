Delitto di Esine, per l’assassino si valuta la legittima difesa

(red.) Per Bettino Puritani, l’uomo di 53 anni che si trova detenuto nel carcere di Canton Mombello a Brescia con l’accusa di tentato omicidio per aver ucciso a colpi di roncola l’amico e convivente Vincenzo Arrigo a Esine, in Valcamonica, potrebbe non esserci alcuna conseguenza dal punto di vista giudiziario. Ieri, giovedì 4 giugno, dall’istituto di pena l’uomo, difeso dall’avvocato, si è collegato con il tribunale per essere interrogato dal giudice delle indagini preliminari Lorenzo Benini.

Ribadendo di aver agito per difesa, a confermare questa dinamica ci sarebbero anche le immagini riprese da una telecamera e un testimone che ha detto di aver visto Puritani essere inseguito dalla vittima armata di roncola. A questo punto il giudice potrebbe valutare la legittima difesa che cambierebbe le carte in tavola.

Non a caso il legale del detenuto ha chiesto una misura meno pesante del carcere visto che non ci sarebbero pericoli di fuga e nemmeno di reiterazione del reato. Nella giornata di oggi, venerdì 5 giugno, il giudice dovrebbe decidere se far restare l’uomo dietro le sbarre o concedere una misura alternativa.